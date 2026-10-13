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Kırıkkale'de operasyonda 3 hükümlü yakalandı, cezaları 1 yıl 8 ay ile 21 yıl

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Kırıkkale'de operasyonda 3 hükümlü yakalandı, cezaları 1 yıl 8 ay ile 21 yıl
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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 21 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 21 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, "dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 9 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan F.D. ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan U.G. yakalandı.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 21 yıl hapis cezası bulunan yabancı uyruklu C.P. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 hükümlü ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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