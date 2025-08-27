Kırıkkale'de Motosiklet Sürücüsüne 21 Bin Lira Ceza

Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kısa sürede yakalanan motosiklet sürücüsüne 21 bin 39 lira ceza uygulandı. Aynı noktada bekleyen kasksız bir kurye ise polisi fark edince motosikletini park edip sepetinden çıkardığı kaskı taktıktan sonra yönünü değiştirerek uzaklaştı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla şehrin birçok noktasını anbean takip ediyor. Kameralar sayesinde özellikle şehirde ses gürültüsü yapan motosikletli sürücüler anlık olarak tespit ediliyor. Bu denetimlerde kameralara yansıyan bir motosikletli, takibe alındı. Terminal Kavşağı'nda 'dur' ihtarına uymayan sürücü, Nokta Kavşağı'nda yakalandı. Sürücüye, 'kırmızı ışık ihlali', 'kask takmamak', 'plakasız araç kullanmak' ve 'polisin ihtarına uymamaktan' toplam 21 bin 39 lira ceza kesildi.

Aynı kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen bir motosikletli kurye ise ilginç görüntülerle kameralara takıldı. Polisi fark eden sürücü, motosikletten inip bir süre bekledikten sonra sepetinden çıkardığı kaskı taktı ve ardından yönünü değiştirerek uzaklaştı. Daha sonra kuryeye kask kullanmamaktan 993 lira para cezası uygulandı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsa Söğüt, yaptığı açıklamada trafik güvenliğini sağlamak için KGYS ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) üzerinden yürütülen denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyleyerek, "Özellikle bu denetim türleri, trafik ekipleriyle yapılan denetimlerin yanı sıra EDS ve KGYS denetimleri şeklinde devam etmektedir. KGYS denetimleri, kameralar sayesinde gerçekleştirdiğimiz bir denetim türüdür. Bu denetim kapsamında kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, cep telefonu kullanımı, yaya önceliği ve motosiklet denetimleri aralıksız olarak sürdürülmektedir" dedi.

Aylık kontrol programlarıyla denetimlerin planlı yürütüldüğünü belirten Söğüt, "Bu kapsamda il merkezi ve ilçelerimizde KGYS denetimlerine ilişkin aylık kontrol programları oluşturulmakta ve bu programlara uygun şekilde hareket edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Motosiklet sürücülerine yönelik özel tedbirler aldıklarını aktaran Söğüt, denetimlerin aynı kararlılıkla süreceğini dile getirerek, "KGYS üzerinden yapılan motosiklet denetimlerinde özellikle kaçış güzergahlarına ekiplerimizi yerleştiriyoruz. Devamında, herhangi bir kusuru bulunan araçla ilgili işlem yapılacaksa öncelikle yüz yüze işlem yapmaya çalışıyoruz. Eğer mümkün değilse Karayolları Trafik Kanunu kapsamında plakası üzerinden de ceza işlemleri uygulanmaktadır. Bu görüntüler düzenli olarak arşivlenmekte ve mahkemelere yapılacak itirazlarda delil olarak gönderilmektedir" diye konuştu. - KIRIKKALE