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Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: Yaralılar Var

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Kırıkkale'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü kaçarken, otomobildeki 2 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosiklet devrilip metrelerce sürüklendi. Devrilen motosikletin sürücüsü yaralı halde tek ayakkabıyla kaçarken, kazaya karışan otomobildeki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerindeki Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Dinlenme Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DZY 448 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp metrelerce sürüklenerek kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası sürücü, yaralı halde olay yerinden kaçtı. Yol kenarında bulunan ayakkabı ve kaskın, kaçan sürücüye ait olduğu tahmin ediliyor. İ.Y. yönetimindeki 52 AFE 903 plakalı otomobil de yoldaki motosiklete çarptı. Bu kazada da sürücü İ.Y. ve yanındaki yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki yaralı da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Trafik ekipleri, kaza alanında güvenliği sağlayarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten devam ettirdi. Kazaya karışan araçlar incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü. Ekipler, motosiklet sürücüsünü bulmak için arama çalışması başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Otomobil 3-sayfa trafik Güncel Kaza

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