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Kırıkkale'de minibüs emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de minibüs emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı
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Kırıkkale'de D-200'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarptı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı minibüs sürücüsü Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün emniyet şeridinde bekleyen tıra arkadan çarpması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale kara yolu D-200 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (48) idaresindeki 07 CMV 774 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde bekleyen 19 AB 421 plakalı tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan ilk değerlendirmede, minibüs sürücüsünün hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlamadığı değerlendirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

ne kadar dikkatsiz araç kullanma bu böyle.! önündeki koskoca TIR'ı göremeyecek kadar kör olan bu kişinin ehliyeti geri alınmalıdır.!

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