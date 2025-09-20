Haberler

Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Bir Ölü

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil takla attı. Kazada Mine Gündoğdu (55) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.S. (55) idaresindeki06 MUL 35 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Mine Gündoğdu (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Gündoğdu'nun cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
