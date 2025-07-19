Kırıkkale'de Kontrolden Çıkan Kamyon Orta Refüje Çıktı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonun orta refüje çıktığı kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 Karayolu üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. idaresindeki 06 COD 897 plakalı kamyon, sürücüsünün başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada araçta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kamyon, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE