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Kırıkkale'de 3 ayrı operasyonda 3 tutuklama

Kırıkkale'de 3 ayrı operasyonda 3 tutuklama
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Kırıkkale’de jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde, kaçakçılık ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Y.U. (29) ve Ü.S.Ü'nün (23) evlerinde yapılan adli aramalarda 247 sentetik ecza hap ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin boş bir araziye sakladıkları 2 bin 239 sentetik ecza hapı buldu. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez ilçede gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise İ.U'nun (37) Yenidoğan Mahallesi'ndeki iş yeri ile N.U'nun (63) Gürler Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldı. Aramalarda içi tütün doldurulmuş 44 bin 420 makaron ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonda da "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ç. (24) yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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