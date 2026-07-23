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Kırıkkale'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: Uzman çavuş hayatını kaybetti

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Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü jandarma uzman çavuş Engin Keyvanoğlu olay yerinde öldü, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü jandarma uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin Keyvanoğlu'nun (30) kullandığı 06 CZP 780 plakalı motosiklet ile Ö.D. (26) yönetimindeki 71 AK 525 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Keyvanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Uzman Çavuş Engin Keyvanoğlu'nun Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yaptığı öğrenildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ö.D., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Keyvanoğlu'nun cenazesi, Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyük çapta maddi hasar oluşan araçlar da otoparka çekildi. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Diki de kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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