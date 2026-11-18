Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan aranan 38 yaşındaki R.U., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan 32 yaşındaki M.K. ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan 33 yaşındaki F.Ç. yakalandı. Hükümlülerden R.U.'nun 10 yıl, M.K.'nin 8 yıl 4 ay ve F.Ç.'nin 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı