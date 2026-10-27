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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi, 1'i ağır 15 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi, 1'i ağır 15 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Kırıkkale'de işçileri taşıyan midibüs devrildi, 1'i ağır 15 kişi yaralandı
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Kırıkkale-Konya kara yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Yaralıların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı işçiler olduğu belirtilirken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis aracının yağış sebebiyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.40 sıralarında Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Karaahmetli köyü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'den Ankara'nın Bala ilçesi istikametine seyir halinde olan N.K. idaresindeki 06 GBM 698 plakalı midibüs, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan işçilerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. Jandarma trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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