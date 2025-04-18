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Kırıkkale'de İki Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti. Y.S. hakkında 17 yıl hapis cezası, E.K. hakkında ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunuyordu.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçede "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, ev ve iş yerinden hırsızlık, 6136 sayılı Kanuna muhalefet ve kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından aranan Y.S. (29) isimli şahıs yakalandı. Y.S., hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Sulakyurt ilçesinde yapılan çalışmalarda ise "basit yaralama" suçundan aranan E.K. (43) isimli şahıs gözaltına alındı. E.K.'nın hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Yapılan işlemlerin ardından her 2 hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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