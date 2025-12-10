Kırıkkale'de aynı OSB'de çıkan ikinci yangın kontrol altına alındı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kimya fabrikası yangınına müdahale sürerken, farklı bir fabrikanın enerji odasında bölümündeki akülerin tutuşması neticesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi 2. Sokak'ta bulunan kimya fabrikasında öğlen saatlerinde çıkan yangına müdahale devam ederken, aynı OSB'deki solar enerji panelleri üreten Alfa Solar Enerji firmasına ait fabrikanın enerji odasında da yangın çıktı. OSB'deki elektrik kesintisi sebebiyle devreye giren akülerin tutuşmasıyla çıkan yangın için fabrikaya, diğer yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin bir kısmı sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle, fabrikanın ana binasının dışında bulunan bölümde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - KIRIKKALE