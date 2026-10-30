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Kırıkkale'de iddia edilen tartışmada babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

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Kırıkkale'de iddia edilen tartışmada babasını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'de yemek masasında oturdukları sırada çıktığı iddia edilen tartışmada babasını ekmek bıçağıyla yaralayan zanlı tutuklandı. Ağır yaralanan baba, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de yemek masasında oturdukları sırada çıktığı iddia edilen tartışma sırasında babasını ekmek bıçağıyla öldüren zanlı, tutuklandı.

Olay, dün Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında yemek masasında oturdukları sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A., babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.K.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan cinayet zanlısı, tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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