Kırıkkale'de Havalı Tabancayla Durağa Zarar Veren Çocuk Yakalandı

Kırıkkale'de otobüs durağına havalı tabancayla zarar veren bir çocuk, polis ekiplerince yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir otobüs durağına zarar verilmesi olayıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu suça sürüklenen bir çocuğu yakaladı. Yapılan incelemelerde durağa zarar verdiği belirlenen O.T. isimli suça sürüklenen çocuk, olayda kullandığı havalı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Şüpheli çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE