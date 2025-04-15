Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan yardımcısı gözaltına alındı
Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan İmamoğlu iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Öğretmen atamamaları için heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı

Heyecanlandıran kulis! Bakanlıklar sayı konusunda anlaştı
Kayınvalidesini hamile bırakan damadın 'Utanmıyor musun?' sorusuna verdiği yanıt çıldırttı

Damat kaynanasını hamile bıraktı, "Utanmıyor musun?" yanıtı çıldırttı

Kırıkkale'de Havalı Tabancayla Durağa Zarar Veren Çocuk Yakalandı

Kırıkkale'de Havalı Tabancayla Durağa Zarar Veren Çocuk Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de bir otobüs durağına havalı tabancayla zarar veren O.T. isimli çocuk, polis tarafından yakalanarak adli işlem başlatıldı. Emniyet, kamu düzeninin korunması için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Kırıkkale'de otobüs durağına havalı tabancayla zarar veren bir çocuk, polis ekiplerince yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir otobüs durağına zarar verilmesi olayıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu suça sürüklenen bir çocuğu yakaladı. Yapılan incelemelerde durağa zarar verdiği belirlenen O.T. isimli suça sürüklenen çocuk, olayda kullandığı havalı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Şüpheli çocuk hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.