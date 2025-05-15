Kırıkkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahsı yakalayarak adli işlem başlattı. Düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen de ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen A.Ş.O. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı. Araçta bulunan Afganistan uyruklu F.H. isimli düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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