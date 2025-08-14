Kırıkkale'de Firari Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K. yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. isimli hükümlü yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

