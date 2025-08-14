Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan aranması bulunan A.S., düzenlenen operasyonda yakalandı. Hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.