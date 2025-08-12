Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan D.P. isimli firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, hakkında "bina içinden muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P. isimli şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa