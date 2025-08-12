Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan D.P. isimli firari hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Kırıkkale'de 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, hakkında "bina içinden muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.P. isimli şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar! 41 yıla kadar hapisleri isteniyor

Özel harekatın el bombalarını ve mermilerini sattılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.