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Kırıkkale'de FETÖ'ye Yardım Eden Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ'ye Yardım Eden Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 1 yıl 13 ay hapis cezası bulunan İ.İ.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kırıkkale'de FETÖ'ye yardım ettiği gerekçesiyle hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.İ. yakalandı. FETÖ üyelerine yardım etmek suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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