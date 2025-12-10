Kırıkkale Valisi Mehmet Makas: 'Şükürler olsun hiçbir can kaybımız yok'

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, çıkan fabrika yangınında herhangi bir can kaybının olmadığını açıklayarak, fabrikadaki çalışanların hepsinin tahliye edildiğini söyledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Kırıkkale 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan fabrika yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Makas, herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, "Öncelikle, Kırıkkalemize, hemşehrilerimize, OSB'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün 1. OSB'miz olan Kırıkkale OSB'deki Bahadır Kimya Fabrikası'nda bir yangın ihbarı neticesinde buradayız. 70 tane hemşehrimizin çalıştığı bir fabrika. Şükürler olsun hiçbir can kaybımız yok. Yangının başlamasıyla beraber fabrikamızda gerekli tahliye işlemleri yapıldı. Yangın çevre vilayetlerimizden TÜPRAŞ'tan, Makine Kimya'dan yapılan takviyelerle ilk aşamada kontrol altına alındı. Ama henüz vahametini devam ettirmekte. İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda AFAD tarafından olaya müdahale edilmekte. An itibarıyla Ankara'dan 26 araçla takviyeye gelen kuvvetlerle birlikte yangına müdahalemiz sürüyor. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmemekte. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra sizlerle paylaşacağız. Şükürler olsun yangın genişlemeden söndürülecek, hedefimiz bu şekilde. Fakat, burada 66 fabrikamız var. Burası çok eski bir OSB. Yanaşık fabrikalaşma var. İnşallah diğer fabrikalara sıçramadan müdahaleyi bitireceğiz. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD, Kırıkkale'nin başta olmak üzere Çankırı, Ankara, Çorum ve Kırşehir'den takviye gelen itfaiye ekiplerimizle müdahaleye devam ediyoruz. İş adamlarımız da tankerleriyle destek veriyorlar. İnşallah en kısa sürede yangını söndürerek işlemi bitirmiş olacağız. Hamd etmemiz tarafı herhangi bir can kaybımızın olmaması" dedi. - KIRIKKALE