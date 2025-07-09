Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 8 Kişi Yakalandı

Kırıkkale'de Eş Zamanlı Operasyonda 8 Kişi Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan 52 yıl cezası bulunan bir hükümlü ise tuvalete saklanırken yakalandı.

Kırıkkale'de haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlık suçundan 52 yıl cezası bulunan bir hükümlü ise gizlendiği tuvalette yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde kent merkezindeki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan şahıslar tek tek tespit edilerek gözaltına alındı. "Hırsızlık" suçundan 4 ayrı dosyadan toplam 52 yıl hapis cezası bulunan S.Z. isimli hükümlü ise yakalanmamak için tuvalete saklandı. Polis ekiplerince evde yapılan aramada, hırsızlık zanlısı tuvalette yakalandı.

Yapılan çalışmalarda yağma suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.Ö., cezaevi firarisi olarak aranan ve 7 ayrı dosyadan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.T., "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay cezası bulunan T.E., çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay cezası bulunan M.V., basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası bulunan H.B., "hırsızlık" suçundan 3 bin 360 TL adli para cezası bulunan yabancı uyruklu F.S. ile hakaret suçundan hakkında ifadeye yönelik yakalama kararı bulunan M.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 hükümlü, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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