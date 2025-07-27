Kırıkkale'de Düğünlerde Silah Atılmasına Karşı Dron Destekli Denetimler

Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açılmasının önüne geçmek amacıyla köy ve kırsal alanlarda dron destekli denetimler devam ediyor. "10 saniyelik zevk, bir insanın canına mal olabiliyor" diyen köy muhtarı, silahsız kutlamaların daha güvenli ve keyifli geçtiğini belirtti.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, düğün, kına ve kutlama gibi organizasyonlarda silahla havaya ateş açılmasını önlemek amacıyla başlatılan denetimler aralıksız devam ediyor. "Önceliğimiz Güvenlik" mottosuyla yürütülen çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri etkin şekilde sahada görev yapıyor. Jandarma ekipleri, köy ve kırsal bölgelerdeki düğünlerde dron destekli denetimlerle havaya ateş açılmasını önlemek için kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, düğün organizatörlerini silah atılmaması konusunda uyarıyor ve kutlamaların sonuna kadar alanda nöbet tutuyor. Alınan bu sıkı tedbirler sayesinde, silahla havaya ateş açılması olaylarında önemli bir düşüş yaşandı.

Keskin ilçesine bağlı Müsellim köyünde yapılan sünnet düğününde de jandarma ekipleri önce havadan denetim yaptı, ardından düğün alanında nöbet tuttu. Düğün sahipleri, uygulamadan memnun kaldıklarını belirterek, düğünlerde silah atılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Öte yandan, polis ekipleri de kendi sorumluluk bölgelerinde magandalara karşı denetimlerini sürdürüyor.

"Jandarma ekiplerimizden Allah razı olsun"

Müsellim Köyü Muhtarı Recep Güler, "10 saniyelik zevk, bir insanın canına mal olabiliyor. Bu yüzden jandarma ekipleri bizleri bilinçlendirdi. Düğünümüzde kesinlikle silah atılmasına karşıyız. Jandarma ekiplerimizden Allah razı olsun, buradalar ve her türlü desteği sunuyorlar. Düğünlerde silah atılmasına karşıyım ve kimsenin de atmasını istemiyorum. Düğünümüz ne güzel devam ediyor. Silahsız bir düğün olduğu zaman çok güzel oluyor, herkes oynuyor, gülüyor" dedi.

Düğün sahibi Mustafa Güler ise, "Allah'ın izniyle kesinlikle silah atılmayacak. Silaha karşıyız, canların yanmasını istemiyoruz. Gülmek ve eğlenmek istiyoruz. Mutlu ve güzel bir düğün olması için silah atmayacağız, kesinlikle" diye konuştu. - KIRIKKALE