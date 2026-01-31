Haberler

Çocukların oynadığı cisimler mühimmat çıktı: 11 adet top mermisi muhafaza altına alındı

Kırıkkale'de çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark eden polis ekipleri, olay yerine gelen bomba imha uzmanının incelemesinin ardından 11 adet top mermisini muhafaza altına aldı. Mühimmatın MKE'ye ait imha sahasından bir hurdacı tarafından getirildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de çocukların bahçede buldukları askeri mühimmat ile oynaması üzerine polis harekete geçti. 11 adet top mermisi imha için muhafaza altına alındı. Mühimmatın hurdacı tarafından getirildiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

ÇOCUKLARIN ASKERİ MÜHİMMATLA OYNADIĞINI POLİS FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kaletepe Mahallesi 1032. Sokak'ta farklı bir konuya ilişkin çalışma yürütüyordu. Bu sırada polis, çocukların bahçede askeri mühimmatla oynadığını fark etti. Tehlike oluşturması üzerine çocuklar olay yerinden uzaklaştırıldı, bahçe güvenlik şeridiyle kapatıldı.

11 ADET TOP MERMİSİ İNCELEMEYE ALINDI

Olay yerine bomba imha uzmanları ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, askeri mühimmat olduğu değerlendirilen 11 adet top mermisini incelemeye aldı. Mermilerin incelemenin ardından imha edileceği belirtildi. Şüpheli hurdacı A.D.'nin, mühimmatı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) ait Yahşihan ilçesindeki imha sahasından getirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma, cumhuriyet savcısının talimatıyla Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
