Kırıkkale'de çatıya gizlenen çuvaldan Kalaşnikof çıktı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzelendi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Y.E.G. isimli şüpheliye ait ikamette arama yapıldı. Evin çatı kısmında çuval içerisinde saklanan 1 adet Kalaşnikof uzun namlulu silah bulundu. Aramada ayrıca 1 pompalı tüfek, 1 kuru sıkı tabanca ve farklı çaplarda 839 adet fişek ele geçirildi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon sonucu Y.E.G. yakalanarak gözaltına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı