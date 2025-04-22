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Kırıkkale'de Aranan 4 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Aranan 4 Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından aranan 4 hükümlü, çeşitli suçlardan dolayı yakalanarak cezaevine teslim edildi. Hükümlüler arasında kasten öldürme, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından arananlar bulunuyor.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan 4 hükümlü şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Keskin ilçesinde "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan İ.T. (53), Yahşihan ilçesinde "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkisi olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 4 yıl hapis cezası bulunan N.P. (24), Merkez ilçede "tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.D. (35), "Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 15 gün hapis cezası bulunan M.P. (33) isimli şahıslar yakalandı.

Gözaltına alınan 4 hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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