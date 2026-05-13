Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı

Kırıkkale'de gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda alkollü sürücünün kontrolünü kaybederek takla attığı otomobilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Trafik ekipleri sürücünün 2.02 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Kaza, gece saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.A. yönetimindeki 42 BJ 637 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan otomobilde yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Şimşek:

eski günlerde bu kadar çok alkollü sürücü haberi almıyorduk mesela. bildiğim kadarıyla denetimler artmış fakat insanlar yine aynı hataları yapıyor. umarım bu da ders olur birine.

Haber YorumlarıTuba Kaya:

Çılgın insanlar! ?? Başkalarının hayatını tehlikeye sokup hala kaçıp gitmeyecek mi? Bu kadar saçma ?? Gece gece bir de alkollü araç kullanmak...

Haber YorumlarıHasan Güneş:

Vay be! 2.02 promil demek ciddi bir şey! Geçen sene akrabamın da böyle bir şey yaşadı ama çok daha kötü sonuçlandı! Umarım bu arkadaş iyileşir ama insanlar ne zaman anlayacaklar bu işin ciddiyetini!

