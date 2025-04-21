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Kırıkkale'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi

Kırıkkale'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi
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Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde, kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan akaryakıt yüklü tanker şarampole devrildi.

Kaza, Kırıkkale- Kayseri D765 karayolu üzerindeki Keskin Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 06 EKV 472 plakalı akaryakıt yüklü Mercedes marka tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu. Trafik ekiplerince kaza alanında gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra tanker, vinç yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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