Kırıkkale'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu ticareti hükümlüsü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.N. yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı