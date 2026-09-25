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Kırıkkale'de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan hükümlüyü jandarma yakaladı

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Kırıkkale'de 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan hükümlüyü jandarma yakaladı
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Kırıkkale'de kasten yaralama suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kırıkkale'de "kasten yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama" suçundan aranan B.K. (40) yakalandı. Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen B.K., işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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