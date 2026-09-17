Kırıkkale’de 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kırıkkale’de 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale’de "zimmet" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de "zimmet" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyon kapsamında, "zimmet" suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan U.A. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı