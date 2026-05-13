Haberler

Hatay'da devrilen traktörün 80 yaşındaki sürücüsü öldü

Hatay'da devrilen traktörün 80 yaşındaki sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, sola manevra yapan traktör tırla çarpışarak devrildi. 80 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tırla çarpışarak devrilen traktörün 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan - Reyhanlı yolu Kızılkaya Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Reşat Yakar yönetimindeki 31 ND 293 plakalı traktör, sola manevra yaptığı esnada tırla çarpıştı. Tırın arkadan çarpmasıyla direksiyon hakimiyeti kaybedilen traktör, başka tıra çarparak tarlaya devrildi. Kazada traktör sürücüsü Yakar, yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 80 yaşındaki traktör sürücüsü Yakar, kurtarılamadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Böcek ailesinin etkin pişmanlık ifadeleri sonrası 3 ilde operasyon
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPınar Öztürk:

Abi ya! Avrupa'da bu kadar trafiği kontrol eden sistem var da bizde niye yapamıyoz!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel Güneş:

Çok üzücü bir olay ?? Bu yaşlı işçi kardeşimiz için dua ediyorum. Allah rahmet eylesin ona ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTülay Taş:

Yazık be vallaha... Geçen ay babam da böyle bi durum yaşadı neredeyse traktörle yolda. Bu yaşlı insanlar artık güvenli bi şekilde çalışamıyo durmadan kaza haberleri alıyoz. RIP

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan olay evlilik tavsiyesi: Nikah yapın, IBAN verin

Seda Sayan'dan gençlere çok konuşulacak evlilik tavsiyeleri
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin İrfan Can Kahveci'nin geleceği için kararı aynı

İki başkan adayının da kararı aynı: İşte İrfan'ın Fener'deki geleceği
İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

Fuhuş operasyonunda iş insanı tutuklandı
Şampiyonluk maçında bitime 15 saniye kala olana bakın

Şampiyonluk maçında olana bakın
Al-Nassr taraftarları, Al-Hilal’in VIP tribününe sopalarla saldırdı

Maçın ortasında resmen savaş çıktı

Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan 19 şüpheli gözaltına alındı

Sosyal medyada silahlı paylaşım yapıp meydan okuyorlardı! 19 gözaltı
Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı

Torreira'ya saldıran kişinin tüyler ürperten mesajları ortaya çıktı
Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı

Torreira’ya saldıran şüpheliden ilk ifade! Sebebi bir kadın çıktı