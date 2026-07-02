Abartı egzoz kullanan 9 motosikletliye 1 milyon 350 bin TL ceza
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son bir haftada yapılan denetimlerde, abartı egzozlu 9 motosiklet sürücüsüne kask takmamak ve standart dışı egzoz kullanmaktan toplam 1 milyon 350 bin TL idari para cezası kesildi, araçlar trafikten men edildi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde son bir haftada 9 abartı egzozlu motosikletliye çeşitli maddelerden toplamda 1 milyon 350 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürürken, trafikte huzuru bozan motosiklet sürücüleri de polis ekiplerinin dikkatinden kaçmıyor. Polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı kontrollerde; 9 abartı egzozlu motosiklet kullanan sürücüye 'kask takmamaktan ve standart dışı egzoz sisteminden' dolayı 1 milyon 350 bin TL idari para cezası uygulanırken araçlar trafikten men edildi. - HATAY