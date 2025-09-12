Kırgızistan'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.57'de Çüy bölgesinin Beş Küngöy köyünden 1 kilometre uzaklıkta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem, merkez üssüne 12 kilometre mesafede yer alan Bişkek'te de hissedildi. Sosyal medya kullanıcıları, Bişkek ve çevresinde hissedilen ve 11 kilometre derinlikte kaydedilen depremin şiddetli olduğunu belirtti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından çalışma başlatıldığı belirtilirken, yıkım veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi. - BİŞKEK