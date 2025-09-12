Haberler

Kırgızistan'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'ın Bişkek yakınlarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkezi, Beş Küngöy köyüne 1 kilometre mesafede bulunuyor. Bişkek'te de hissedilen depremde yıkım veya can kaybı olmadığı bildirildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınlarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.57'de Çüy bölgesinin Beş Küngöy köyünden 1 kilometre uzaklıkta 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem, merkez üssüne 12 kilometre mesafede yer alan Bişkek'te de hissedildi. Sosyal medya kullanıcıları, Bişkek ve çevresinde hissedilen ve 11 kilometre derinlikte kaydedilen depremin şiddetli olduğunu belirtti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından çalışma başlatıldığı belirtilirken, yıkım veya can kaybına ilişkin bilgi verilmedi. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mutlu Kaya'dan 10 yıl sonra güzel haber

10 yıl sonra güzel haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu! Kadın figürleri, kuzu kafaları...

Mezarların etrafını kazan usta gördükleriyle şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.