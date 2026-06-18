Haberler

İzmir'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı

İzmir'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Kiraz ilçesinde aşırı yağış nedeniyle tarladan dönen tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle tarladan dönen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kiraz'ın Cevizli Mahallesi'nden Ödemiş'in Bademli Mahallesi'ne tarım işçisi olarak çalışmaya giden vatandaşlar, bölgede aniden bastıran aşırı yağış nedeniyle çalışamayarak köylerine geri dönmek üzere yola çıktı. A.G. (52) idaresindeki 35 BD 184 plakalı 12 kişilik işçi servisi, dönüş yolunda kayganlaşan zeminin de etkisiyle kontrolden çıkarak sağa devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan Gülseren Gezginer'in (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Gezginer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan kafatasında açık yara bulunan A.E. (23) hayati tehlikesi sebebiyle İzmir Yeşilyurt Hastanesi'ne, kaburgasında kırıklar bulunan S.K. (26) ise yine hayati tehlike kaydıyla Ödemiş'teki hastaneye sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve hayati tehlikesi bulunmayan N.K. (34), G.K. (20), K.A. (17), Y.K. (46), M.G. (46), A.Y. (51), S.Ş. (34) ve N.K.'nin (45) tedavileri ve sağlık kontrolleri sağlandı.

Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü A.G.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı

Tarihi fotoğrafta dikkat çeken detay
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ege Üniversitesi yolsuzluk operasyonunda 27 kişi tutuklandı! Mal varlıklarına el konuldu

Ege Üniversitesi operasyonunda son durum: Mal varlıklarına el konuldu
TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
Doktordan inanılmaz skandal! Sağ dizi yerine sol diz ameliyat edildi: Uyanınca dünya başına yıkıldı

Sakat diz yerine sağlam dizi ameliyat ettiler! Adli Tıp doğruladı...
Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj! 3 kişi tutuklandı

Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

Ali Koç gönderdi, Aziz Yıldırım geri getiriyor! 8 sene sonra aynı gün