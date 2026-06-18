İzmir'de işçi servisi devrildi: 1 ölü, 2'si ağır 10 yaralı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle tarladan dönen tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kiraz ilçesi Çayağzı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kiraz'ın Cevizli Mahallesi'nden Ödemiş'in Bademli Mahallesi'ne tarım işçisi olarak çalışmaya giden vatandaşlar, bölgede aniden bastıran aşırı yağış nedeniyle çalışamayarak köylerine geri dönmek üzere yola çıktı. A.G. (52) idaresindeki 35 BD 184 plakalı 12 kişilik işçi servisi, dönüş yolunda kayganlaşan zeminin de etkisiyle kontrolden çıkarak sağa devrildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, araçta yolcu olarak bulunan Gülseren Gezginer'in (50) hayatını kaybettiği belirlendi. Gezginer'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazada yaralanan 10 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan kafatasında açık yara bulunan A.E. (23) hayati tehlikesi sebebiyle İzmir Yeşilyurt Hastanesi'ne, kaburgasında kırıklar bulunan S.K. (26) ise yine hayati tehlike kaydıyla Ödemiş'teki hastaneye sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve hayati tehlikesi bulunmayan N.K. (34), G.K. (20), K.A. (17), Y.K. (46), M.G. (46), A.Y. (51), S.Ş. (34) ve N.K.'nin (45) tedavileri ve sağlık kontrolleri sağlandı.

Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü A.G.'nin tedavisinin ardından ifadesine başvurulacağı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı