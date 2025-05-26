Kiracı ile Ev Sahibi Arasındaki Kavga Cinayetle Sonuçlandı

Kiracı ile Ev Sahibi Arasındaki Kavga Cinayetle Sonuçlandı
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde kiracı Gülseren Kurtman, ev sahibi İrfan Ç. tarafından başına balta ve sopayla vurularak öldürüldü. Olay sonrası tutuklanan ev sahibi ve eşi, cinayeti itiraf etti.

Kiracı ile ev sahibi kavgası cinayetle sonuçlandı

Cinayet'te ev sahibi karı koca tutuklandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Kiracı Gülseren Kurtman(59), başına balta ve sopayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi İrfan Ç.ile eşi Cemile Ç.(70), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'ta yaşanan olayda, Gülseren Kurtman isimli kadın evinde ölü bulundu. Olay, 20 Mayıs sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiracı Gülseren Kurtman'dan haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Yapılan incelemede Kurtman'ın cansız bedeni evin içinde bulundu. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, ev sahibi İrfan Ç. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ilk ifadesinde Gülseren Kurtman ile aralarında kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu, gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istediğini belirtti. Olay sabahı kiracısının evine girdiğini anlatan İbrahim Ç., eline aldığı baltanın küt kısmı ve sopa ile Kurtman'ın başına vurarak öldürdüğünü, daha sonra eşi Cemile Ç. ile birlikte kan izlerini temizlediklerini ve cesedi evin içine taşıdıklarını itiraf etti.

Olayda kullanılan balta ve sopa suç delili olarak muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan ve Cemile Ç, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TAŞKIN SARICA - 3.Sayfa
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