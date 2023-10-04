Kiracı, ev sahibini silahlı saldırıda öldürdü

Bursa'da bir kahvehanede oturan Ümit Er, kiracısı Metin A. tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın sebebi, evin tahliyesi nedeniyle çıkan husumet olduğu belirtildi.

BURSA'da arkadaşları ile kahvehanede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ümit Er'in (57), evinden çıkmasını istediği kiracısı Metin A. (30) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile bir kahvehanede oturan Ümit Er'e, kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Göğsünden vurulan Er, kanlar içinde kalırken saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Er, kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelinin Er'in kiracısı Metin A. olduğunu belirledi. Şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün akşam Millet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

TEL ÖRGÜLERİN ARKASINDAN ATEŞ AÇMIŞ

Ev sahibi Ümit Er ile kiracısı Metin A. arasında, evin tahliyesi nedeniyle husumet olduğu, Er'in kiracısını evden çıkartmak istediği, işsiz olduğu öğrenilen Metin A.'nın da evi boşaltmadığı belirtildi. Metin A.'nın kahvehanede otururken gördüğü ev sahibine tel örgülerin arkasında ateş ederek, kaçtığı öğrenildi. Metin A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edildi.