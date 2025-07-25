Kınalıada Açıklarında Lüks Yat Alev Alev Yandı
Kınalıada açıklarında seyir halindeki bir lüks yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine deniz polisi sevk edildi ve yolcular can simitleri ile denize atlayarak kurtulmaya çalıştı.
Kınalıada açıklarında seyir halindeki lüks bir yat, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine kısa sürede deniz polisi sevk edilirken, yatta bulunan yolcular can simitleriyle kendilerini denize atarak kurtulmaya çalıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa