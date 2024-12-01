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Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı

Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
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İstanbul'da Abdulselam Deniz, kimlik numarasının çoğunlukla aynı rakamlardan oluşması nedeniyle kötü niyetli kişilerin hedefi oldu. Sayısız icra dosyasının yanı sıra terör örgütü kurmak ve adam vurmaktan kaydı çıkan Deniz, e-Nabız'da hamile bile çıktığını söyledi. Bu durumlar yüzünden sıklıkla emniyete gitmek zorunda kalan Deniz, kimlik numarasının değişmesi için yardım bekliyor.

İstanbul Büyükçekmece'de çaycılık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası 26 yaşındaki Abdulselam Deniz'in kimlik numarasının kolaylığı nedeniyle başına gelmeyen kalmadı. Kimlik numarası nedeniyle kötü niyetli kişilerin hedefi olan Deniz, onlarca kez icralık oldu, terör örgütünü destekleyen bir dernek kurmaktan başı belaya girdi. Hastane kayıtlarında ölü göründüğünü söyleyen Deniz, e-Nabız'da bir kere hamile bile çıktığını ifade etti.

"KİMLİK NUMARAM YÜZÜNDEN KATİL, HIRSIZ, DOLANDIRICI OLUYORUM"

Kimlik numarasının ilk akla gelen rakamlardan oluşmasının başına çeşitli sorunlar açıldığını söyleyen Deniz, "Kimliğimden dolayı katil oluyorum. Hırsız, dolandırıcı, vergi kaçakçısı oluyorum. Tamamen kimlik numaram yüzünden. Bunun yüzünden, karakollarda, mahkemelerde gidip ifade veriyorum. Kendimi açıklamak zorunda kalıyorum." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KURMAKTAN EVİME BASKIN YAPILDI"

Doğduğu günden beri başının dertten kurtulmadığını belirten Deniz, "Hemen hemen doğduğumdan beri, çocukluğumdan beri ifadeler vermeye gidiyorum ben. Bana ait olmayan krediler, borçlar var. Her seferinde kendimi aklamaya çalışıyorum. Bir ara terörist dediler bana terör örgütü kurmaktan evime baskın yapıldı. Bildiğiniz şafak operasyonu yapıldı bana. Ben o zaman okula gidiyordum. Lise zamanımdaydı. Sonra memur beyler kağıt bıraktılar vatan emniyete gelsin diye. Beni görünce çok şaşırdılar çocuktum çünkü daha. O zaman araştırdılar bir dernekmiş burası terör örgütüne yardım eden bir dernek. Boş kalan yere de benim kimlik numaramı kafadan dolduruyorlar." diye konuştu.

"HASTANEDE BİR 'GAZİSİN' DEDİLER BİR 'ÖLÜSÜN' DEDİLER"

Bu nedenle çocukken hastanelerde babasının sigortasından faydalanamadığını dile getiren Deniz, "Bir gittim gazi dediler, bir kere daha gittim ölüsün dediler. Bir kere daha gittim 90 yaşındasın dediler. Bazen gittiğimde senin kaydın yok dediler. Ama bugün kayıt olmayan bir vatandaş hastaneye gidiyor. Kimlik numarasını kafadan sallıyor. Numaraların hepsini sallayınca olan bana oluyor." ifadelerini kullandı.

"E-NABIZ'DA HAMİLE ÇIKTIM"

Yaşadığı sorunları anlatmaya devam eden Deniz, "Ben e-Nabız'a girdiğimde hastane kayıtlarımda kadın doğum bile var. Gebelik durumu gözüküyor. Ben bugün İstanbul'dayım İstanbul dışına da çıkmamışım kolay kolay. Gaziantep'te, Konya'da, Giresun'da benim muayene olduğum gözüküyor. Ya trafik cezası yiyorum ya suç işliyorum ya adam vuruyorum ya da dolandırıcı çıkıyorum. Gidip her seferinde ifade veriyorum. Çok gittiğim için memur beyler tanıyorlar beni artık. 100'ün üstünde suç dosyam var. Ben bunları yapıyorsam benim dışarıda ne işim var." şeklinde konuştu.

"BANA KİMLİĞİ SEN YAPMIŞSIN DİYORLAR"

Çoğu zaman çocuklarını da ifade vermeye götürdüğünü söyleyen Deniz, "Benim hayatım hep ifade vermekle geçiyor. Kendimi açıklamakla geçiyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Allah rızası için benim kimliğimi değiştirin. Tamam yanlışlık olmuş hata olmuş ama bu sorununun düzelmesi gerekiyor. Ben kendim yapılması gereken her şeyi yaptım. Her yere yazdım. Nüfusa gidiyorum. Nüfus memurları bana diyor ki böyle kimlik mi olur. Kimisi bana diyor ki kimliği sen yapmışsın. Böyle bir şey olabilir mi?" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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