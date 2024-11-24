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Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
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Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?" sorusunda joker isteyen yarışmacı damga vurdu. Sunucu Oktay Kaynarca yarışmacının bu talebiyle büyük şaşkınlık yaşadı.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Kaynarca yarışmacının o isteğini duyunca neye uğradığına şaşırdı.

KAYNARCA BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

"Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?" sorusu yöneltilen yarışmacı ilk soruda joker kullanmak isteyince Oktay Kaynarca hayli bir şaşırdı.

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek

"BİRAZ PANİK YAPTIM"

Joker sayesinde diğer soruya geçen yarışmacıya Kaynarca, "O kadar açıktı ki neredeyse kalbi eline verecektim" ifadelerini kullandı. Yarışmacı Mustafa Bey de "Biraz panik yaptım" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Bilen insan panik yapmaz..ve özünde cehalet vardır.. kaynağına budur.. muhakkak ki herşeyi bilmek te mümkün degil..cevabını bildiği soruda heyecan yapmayan ve bilmediği veya esasen herkesin bilmesi gereken konularda işi heyecana ve ortama bağlamak yarışmacıyı izleyici gözünde çok itici hale getiriyor..

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Haber YorumlarıWingchun07 null:

akp nin eğitim sistemi halkımızı bir gecede cahil bıraktı

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Haber YorumlarıN. Harp:

ne de sinirlenmis anco ..yesinler

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