Kim Milyoner Olmak İster'de kahkahalara boğan an! Oktay Kaynarca da kendini tutamadı

ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' programına Mehmet Salih Özaraz isimli yarışmacı damga vurdu. İlk baraj sorusunda elenen yarışmacının soruya verdiği cevap gündem olurken, sonrasında da güldüren anlar yaşandı.

İLK SORUDA ELENDİ

Oktay Kaynarca, yarışmacı Mehmet Salih Özaraz'a "Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen 'at'tır?" sorusunu sordu. "A: Pençesini göstererek kükredi" cevabını veren yarışmacı Özaraz herkesi şaşkına çevirdi.

Yanlış yanıt verdiğini gören yarışmacı Özaraz, "Yazık ettik. Mahvolduk. Heyecana sayın Oktay Bey. O kadar da tahsilli bir insan değilim. Seyircilere soralım, başa saralım." diyerek stüdyodakileri ve Oktay Kaynarca'yı kahkahalara boğdu.

Özaraz, yanlış cevabı sonrası herhangi bir para ödülü de alamadı.