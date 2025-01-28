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Kim Milyoner Olmak İster'de kahkahalara boğan an! Oktay Kaynarca da kendini tutamadı

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Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' programında yarışmacı Mehmet Salih Özaraz'ın ilk soruya verdiği yanıt gündem oldu. Yarışmacının birinci soruda elenmesinin ardından söylediği sözler ve talebi ise Oktay Kaynarca ile stüdyoda bulunan herkesi kahkahalara boğdu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster?' programına Mehmet Salih Özaraz isimli yarışmacı damga vurdu. İlk baraj sorusunda elenen yarışmacının soruya verdiği cevap gündem olurken, sonrasında da güldüren anlar yaşandı.

İLK SORUDA ELENDİ

Oktay Kaynarca, yarışmacı Mehmet Salih Özaraz'a "Bir romanda hangi şekilde bahsedilen muhtemelen 'at'tır?" sorusunu sordu. "A: Pençesini göstererek kükredi" cevabını veren yarışmacı Özaraz herkesi şaşkına çevirdi.

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkahalara boğan an! Oktay Kaynarca da kendini tutamadı

Yanlış yanıt verdiğini gören yarışmacı Özaraz, "Yazık ettik. Mahvolduk. Heyecana sayın Oktay Bey. O kadar da tahsilli bir insan değilim. Seyircilere soralım, başa saralım." diyerek stüdyodakileri ve Oktay Kaynarca'yı kahkahalara boğdu.

Özaraz, yanlış cevabı sonrası herhangi bir para ödülü de alamadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de kahkahalara boğan an! Oktay Kaynarca da kendini tutamadı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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