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Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası

Kilo alarak askerden kaçmaya çalışan Güney Koreliye hapis cezası
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Güney Kore'de iki yıl zorunlu olan askerlikten kaçmak kasıtlı olarak kilo almaya çalışan bir kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.

Güney Kore'de iki yıl zorunlu olan askerlikten kaçmak kasıtlı olarak kilo almaya çalışan bir kişiye 1 yıl hapis cezası verildi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Dongbu Bölge Mahkemesi, ismi belirtilmeyen 26 yaşındaki bir erkeğin askeri hizmet yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, söz konusu kişinin askerliğe uygunluk için yapılan muayene öncesinde günlük tükettiği besin ve su miktarını kasıtlı olarak artırdığına hükmederek 2 yıl ertelemeli 1 yıl hapis cezası verdi.

CESARETLENDİREN ARKADAŞINA DA CEZA VERİLDİ

Kişinin, kilo almak için "belirli planlar sunarak onu cesaretlendiren arkadaşının" hazırladığı diyeti takip ettiğini belirten mahkeme, bu kişiye de suça yardım ve yataklık etme gerekçisiyle 2 yıl ertelemeli 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanık ile arkadaşının daha önce herhangi bir suçtan hüküm giymediği ve sanığın hatasını kabul ettiği için "hafif" cezalandırma yapıldığını aktardı.

Güney Kore'de herhangi bir fiziksel sorunu bulunmayan erkekler, en az 18 ay zorunlu askerlik yapıyor.

Kaynak: AA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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