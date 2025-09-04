Haberler

Kilis'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kilis'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Kilis-İslahiye yolunda meydana geldi.

Kilis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kilis-İslahiye yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. S.K.D. idaresindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. yönetimindeki 79 M 0606 plakalı minibüs ve H.Ö.C. idaresindeki 06 CAC 059 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs yan devrildi. Kazada yaralanan 17 yaşındaki Fatma Baştaş, kaldırıldığı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç., N.F.Y., H.E. ve A.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.