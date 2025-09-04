Kilis'te Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kilis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kilis-İslahiye yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. S.K.D. idaresindeki 48 AFC 304 plakalı hafif ticari araç, H.Y. yönetimindeki 79 M 0606 plakalı minibüs ve H.Ö.C. idaresindeki 06 CAC 059 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs yan devrildi. Kazada yaralanan 17 yaşındaki Fatma Baştaş, kaldırıldığı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç., N.F.Y., H.E. ve A.B., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS