Haberler

Kilis'te Zeytin Tarlasına Giren Araçta Sürücü Yaralandı

Kilis'te Zeytin Tarlasına Giren Araçta Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te kontrolden çıkan bir otomobil zeytin tarlasına girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te kontrolden çıkan otomobilin zeytin tarlasına girdiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Öncüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. C.C. idaresindeki 06 YE 373 plakalı otomobil, sürcünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin tarlasına girdi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeytin tarlasına giren araç, çekici ve çevredeki vatandaşların yardımıyla güçlükle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ben Affleck ve Jennifer Lopez malikanelerini satıyor: Fiyat 16 milyon dolar düştü

Dev malikane satılamadı! Ünlü isim fiyat kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.