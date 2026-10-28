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Kilis'te yağışlı hava etkili olurken sürücüler kaygan yollarda hızlarını düşürdü

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Kilis'te yağışlı hava etkili olurken sürücüler kaygan yollarda hızlarını düşürdü Haber Videosunu İzle
Kilis'te yağışlı hava etkili olurken sürücüler kaygan yollarda hızlarını düşürdü
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Kilis'te etkili olan yağışlı ve kasvetli hava günlük yaşamı ve ulaşımı etkiliyor. Sürücüler kayganlaşan yollarda hızlarını düşürüp kontrollü seyrederken motosiklet sürücüleri de dikkatli hareket ediyor; kentin ana arterlerinde ulaşımı aksatan bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kilis'te etkili olan yağışlı ve kasvetli hava, günlük yaşamı ve kentteki ulaşımı etkiliyor.

Kentte yağış nedeniyle yollarda ilerleyen otomobil ve motosiklet sürücüleri, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla kontrollü şekilde seyretti. Yağış sırasında sürücülerin hızlarını düşürerek ilerlediği görüldü. Motosiklet sürücüleri, yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda dikkatli hareket etti.

Şehrin ana arterlerinde ise ulaşımı aksatan herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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