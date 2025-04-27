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Kilis'te Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Kilis'te uyuşturucu ve silah operasyonu: 1 şahıs tutuklandı

KİLİS - Kilis'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından F.Y. ve F.S. isimli şahısların kullandığı araç, Gaziantep-Kilis istikametinde fiziki takibe alındı. Elbeyli Kavşağı'nda durdurulan araçta şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 8,77 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 7 adet 9x19 mm çapında dolu tabanca fişeği, 79 adet 7x65 mm çapında dolu tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden F.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED YASİN PAŞA - 3.Sayfa
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