Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Kilis'te Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kilis Otogarı'nda yaptığı uygulamada bir şüphelinin üstünde 2 bin 986 adet uyuşturucu hap ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Kilis Otogarı'nda yaptığı uygulamada şüphe üzerine durdurduğu bir şahsın üstünde 2 bin 986 adet uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde genel asayiş olaylarının önlenmesi ve şüpheli şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik geniş çaplı denetimler yapıldı. Kilis Otogarı'nda yapılan denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan H.Ö. isimli şüpheliye yapılan üst aramalarında 2 bin 986 adet uyuşturucu hap, 121 ruhsatsız tabanca ve 9 adet 7.65 mermi ele geçirildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı

Her fırsatta "tasarruf" diyen Şimşek'i küplere bindirecek ihale
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta Yarışmasının Kazananı Kim Oldu? Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.