Kilis’te Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan 3 kişiden 2'si M.F.Z. ve İ.N.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 1.083,98 gram sentetik kannabinoid, 50 adet ecstasy, 16 adet captagon, 13,17 gram esrar, 0,69 gram hint keneviri tohumu ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda C.A., M.F.Z. ve İ.N.M. gözaltına alındı. Şüphelilerden C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.F.Z. ve İ.N.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS