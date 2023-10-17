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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kilis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okçular Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğunu tespit etti. Operasyonda şüpheli R.K. gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada büyük miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.