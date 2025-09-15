Kilis'te Trafik Kazası: Işıkların Çalışmaması Kazalara Neden Oluyor

Kilis'te bir saat arayla aynı kavşakta meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bölgede trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sürekli kaza olduğunu söyleyen vatandaşlar ise önlem alınmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Necmettin Erbakan Mahallesi Şeyh Mansur Kavşağı'nda meydana geldi. Z.Y. idaresindeki 34 GUK 086 plakalı otomobil ile 79 ABB 677 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Z.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"Önlem alınmazsa burada daha çok kaza olur, can kaybı yaşanır"

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar kavşakta trafik ışıklarının uzun süredir çalışmadığını belirtti. İlyas Doğan, "Yaklaşık 6 aydır bu ışıklar çalışmıyor. Daha önce faaliyetteydi ama yeni çevre yolu düzenlemesinden sonra devre dışı kaldı. Burada son zamanlarda 4-5'inci kaza oldu. Eğer ışıklar faaliyete geçmezse burada daha çok kaza olur, can kaybı yaşanır. Yetkili kurumların bir an önce önlem alması gerekiyor" diye konuştu. - KİLİS