Kilis'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'in Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, bir ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kilis'in Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.M. idaresindeki Volkswagen marka 06 CJJ 395 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü M.M. ile birlikte araçta bulunan F.M., A.M. ve E.M. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Dünya Bankası ülkemizin büyüme tahminini 0,5 puan artırdı, beklentiler iyileşiyor

Dünya Bankası tahminini yükseltti, Bakan Şimşek'ten ilk açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu

Aşk iddialarıyla gündemdeydi! Canlı yayında son noktayı koydu
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Emre Belözoğlu'ndan dünyaca ünlü orta sahaya mesaj: Ona Fenerbahçe'ye git dedim

Ünlü futbolcuya mesaj: Ona 'Cimbom'a değil Fenerbahçe'ye git' dedim
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.